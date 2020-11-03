В Мурманске открылся первый цех по переработке краба

В Мурманске открылся первый цех по переработке свежевыловленного камчатского краба мощностью до 10 тонн в сутки. Об этом сообщается на сайте правительства Мурманской области.

Крабы попадают на цех из порта и их размещают на передержку в специальные емкости с морской водой, после чего направляют на переработку.

Основная часть продукции пойдет на экспорт. По словам губернатора региона Андрея Чибиса, в вопросе внутреннего спроса ставка делается на любительское краболовство, которое станет разрешенным с августа 2021 года.

Новый цех — лишь пилотный проект, цель которого — отработать процесс и обучить специалистов. Затем планируется создать в Заполярье крупное и практически безотходное производство с расчетной мощностью в 50 тонн в сутки при единовременном хранении на передержке до 200 тонн живого краба. Предполагается, что замысел будет реализован в течение 2-3 лет.

В июне в Мурманске начали эксперимент по производству изделий из кожи некоторых видов рыб Баренцева моря. Компания будет использовать для производства треску и зубатку, из их кожи будут делать сумки, жилеты, головные уборы аксессуары и сувениры.