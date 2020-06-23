В Мурманске начали эксперимент по производству изделий из кожи рыб

В Мурманске начали эксперимент по производству изделий из кожи некоторых видов рыб Баренцева моря, которая является ценным отходом производства. Об этом рассказала начальник отдела продаж компании «Норд-Вест» Юта Полянская, передает ТАСС.

Компания будет использовать для производства треску и зубатку, из их кожи будут делать сумки, жилеты, головные уборы аксессуары и сувениры. Пока что в экспериментальном цехе работают всего два человека: мастер, который выделывает кожу, и швея, которая изготавливает изделия.

Единственный в Мурманске мастер по выделке кожи рыб в производственных масштабах Константин Семин рассказал, что материал отличается высокой прочностью и эластичностью, у него необычная фактура и он дает много возможностей для экспериментов. Примерно за неделю Семин обрабатывает 50 килограмм кожи. Сначала он убирает с нее остатки филе, тщательно моет, обеззараживает в специальном растворе, отправляет сохнуть на несколько часов или дней, а затем смягчает материал, окрашивает и снова сушит. Затем материал отправляется в пошивочный цех. Подобным производством также занимаются в Ингушетии, но там мастера используют кожу лосося, добавил Семин.

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Швея Оксана Панова рассказала, что раньше никогда не работала с кожей. Женщина работает на обычной швейной машине, но та оборудована более прочными иглами и специальной лапкой. Она сама рисует эскизы для моделей и шьет по ним рюкзаки, сумки, бейсболки, кепки, бабочки, галстуки, футляры для очков и визитницы. По ее словам, кожа трески очень податливая, а зубатку приходится иногда простукивать молоточком. Иногда Панова раздумывает над пошивом обуви, но для этого нужно отдельно учиться и использовать специальное оборудование. По ее словам, обувь из рыбьей кожи была бы очень прочной и водонепроницаемой.

В Музее истории Кольских саамов села Ловозеро Мурманской области рассказали, что, коренные жители Севера, Поморы и саамы с древности занимались обработкой и выделкой рыбьих шкур, изготавливая из н их практичную одежду и обувь: сапоги, плащи и рукавицы, которые очень помогали рыбакам в открытом море благодаря своей прочности, легкости и водостойкости. Пожилые жители Ловозера еще владеют выделкой рыбьей кожи, но они шьют мелкие сувениры для продажи на праздничных ярмарках, отдельного производства у них нет.

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