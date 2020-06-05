Архангельская область приготовилась доставлять рыбу в центр России по Севморпути

Власти Архангельской области готовы принять участие в развитии доставки камчатской рыбной продукции в центральную часть России по Северному морскому пути (СМП). Об этом сообщается на сайте местного правительства.

В сообщении сказано, что у региона уже есть соответствующий положительный опыт, так как транспортировка рыбы с Камчатки по СМП в регион осуществляется уже несколько лет. В пресс-службе добавили, что в Архангельске есть необходимая инфраструктура, места для хранения груза и мощности для обслуживания и ремонта судов.

Область также готова обеспечить прибывающие по СМП суда грузом для обратного пути. Так, у региона есть продукция местных рыбаков, а также лесопромышленного комплекса, которую поставляют в том числе в Китай.

20 мая президент России Владимир Путин поручил проработать идею запуска регулярных поставок рыбы с Дальнего Востока по СМП, передает ТАСС. Он также заявил, что в портах должно быть налажено обслуживание.

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