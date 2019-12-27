Для Севморпути построят семь новых атомных ледоколов

Балтийский завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построит пять атомных ледоколов к 2026 году, которые будут использоваться на Севморпути, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, эти суда мощностью в 60 мегаватт работать на пути, где «сегодня сосредоточены наши основные запасы нефти и газа». Также с 2020 года на дальневосточной верфи «Звезда» начнется строительство двух ледоколов «Лидер».

«Вот семерка этих ледоколов плюс еще дизель-электрические ледоколы обеспечат практически в течение круглого года движение по Северному морскому пути», — сказал Борисов.

Ранее сообщалось, что к 2033 году «Росатом» собирается ввести в эксплуатацию три ледокола «Лидер» мощностью 120 мегаватт. Головной ледокол начнет работу в декабре 2027 года, первое серийное судно — в декабре 2032-го. Ожидается, что «Лидер» станет первым в мире ледоколом, который может круглый год проводить корабли по Севморпути.

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