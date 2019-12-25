Четыре арктических аэропорта реконструируют для нужд Севморпути

Четыре аэропорта в арктических регионах России будут реконструированы до 2024 года для обеспечения грузовой базы Северного морского пути. Об этом говорится в утвержденном правительством плане развития инфраструктуры Севморпути, сообщает ТАСС.

Строительные работы будут проведены в Якутии, Ненецком автономном округе (НАО) и в двух местах на Чукотке. В июне 2022 года завершится реконструкция аэропортового комплекса в поселке Амдерма в НАО, который должен стать базой для освоения нефтегазоносных месторождений. В июне 2023 года закончат работы в чукотском Певеке, считающимся одним из ключевых пунктов маршрута. В июне 2024 года будет готов якутский аэропорт Черский, рядом с которым расположен Зеленомысский речной порт. К декабру 2024 года доделают аэропорт Кепервеем около Билибино, куда можно добраться только на самолете.

В плане также указаны пункты по развитию морских портов и терминалов. На декабрь 2020 года запланировано окончание стройки на объектах собственности в морском порту Певека. На декабрь 2021-го — реконструкции морского канала ямальского порта Сабетта. В будущем из него хотят сделать одну из опорных точек Севморпути.

В рамках развития инфраструктуры для аварийно-спасательного и вспомогательного флота к декабрю 2020-го МЧС и Росатом должны представить правительству предложения по строительству арктических центров управления в кризисных ситуациях в Певеке и Сабетте.

В 2018 году Росатом стал единым инфраструктурным оператором Северного морского пути. Госкорпорация стала автором плана по развитию инфраструктуры пути до 2035 года. В нем прописаны мероприятия по налаживанию инфраструктуры для крупных инвестиционных проектов, подготовке условий для транзитного судоходства, решению вопросов с кадрами и медициной.

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