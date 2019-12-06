Россия перевыполнила план грузоперевозок по Севморпути

Грузоперевозки по Северному морскому пути в этом году по объемам составят 30 миллионов тонн при запланированных 26 миллионах. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время визита на ФГУП «Атомфлот» в Мурманске, сообщает ТАСС.

По его словам, план за 2019 год был достигнут 15 ноября, и сейчас в компании «идут с опережением графика». «Уверен, что мы превысим 30 миллионов тонн до конца года», — сказал Лихачев.

Согласно федеральной программе, к 2024 году объемы грузоперевозок в Арктике должны увеличиться до 80 миллионов тонн. Выполнить эту задачу помогут действующие ледоколы и строящиеся атомоходы проекта 22220, отметил руководитель госкорпорации.

Ранее замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков сообщил, что к 2035 году объем грузоперевозок по Севморпути планируют довести до 160 миллионов. Сейчас этот морской путь используется почти только Россией. С начала 2030-х власти собираются наращивать объемы международных перевозок.

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