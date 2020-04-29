Строительство Северного морского пути решили ускорить

Возведение объектов Северного морского пути решили ускорить, рассказал курирующий строительство в правительстве вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом он заявил в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Хуснуллин пояснил, что помимо морского пути, проект подразумевает строительство портов, автомобильных и железнодорожных подъездов к портам. Он уточнил, что ускорение строительства предлагается как за счет бюджетных средств, которые заложены в план на 2021-2022 годы, так и благодаря привлечению внебюджетных средств.

В марте 2018 года Путин говорил, что необходимо развивать структуру Северного морского пути, напомнило РБК. Он заявил, что главная задача — «сделать его глобальной конкурентной транзитной артерией» и поставил задачу увеличить грузопоток по этому маршруту до 80 миллионов тонн в год к 2025 году.

В декабре 2019 года сообщалось, что для Севморпути будут построены семь новых ледоколов. Как рассказал вице-премьер Юрий Борисов, к 2026 году будут построены пять атомных ледоколов. Кроме того, с 2020 года начнется строительство двух ледоколов «Лидер».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!