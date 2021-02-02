В Госдуме оценили инициативу изменить статус водительских прав

Использование водительских прав вместо паспорта при проведении ряда денежных операций сделает жизнь удобнее. Так оценил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков инициативу изменить статус водительских прав, передает телеканал «Звезда».

Ранее во вторник, 2 февраля, правительство поддержало законопроект об упрощении идентификации клиентов для кредитно-финансовых организаций, страховых компаний, операторов связи и негосударственных пенсионных фондов.

Аксаков отметил, что речь идет о небольших суммах, которые не несут в себе больших рисков. «Бывают ситуации, когда на руках у человека нет паспорта, при этом есть водительские права, и для того, чтобы перевести небольшую сумму денег, поменять валюту в небольшом объеме либо приобрести валюту, люди сталкиваются со сложностями», — посетовал он.

21 января сообщалось, что в Москве в четвертом квартале 2021 года появятся электронные паспорта в виде пластиковой карты. Предполагается, что замена бумажных паспортов электронными произойдет в России к 2024 году, однако бумажные паспорта также будут действительны.