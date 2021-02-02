Звезда телешоу скрыл борьбу с раком и победил

Победитель шоу Britain’s Got Talent (британский аналог «Минуты славы») Джон Кортни рассказал, что скрывал диагностированный ранее рак кожи во время съемок в программе. О его борьбе с болезнью сообщает The Sun.

48-летний комик, певец и пианист впервые заметил родинку на голове в январе 2020 года. Однако он прошел обследование только в июле, врачи поставили ему диагноз меланома. Это произошло всего за пару недель до участия в Britain’s Got Talent.

«Лицо доктора было настолько серьезным, что я думал, что мне осталось жить всего несколько дней. Меня сразу же направили к специалисту, потому что была большая вероятность того, что метастазы попали в лимфатические узлы», — поделился воспоминаниями Кортни.

Он добавил, что сразу после финала программы, в котором он одержал победу, ему провели операцию. Джон признался, что продолжал улыбаться на камеру, но очень боялся будущего и страдал от приступов паники.

Кортни живет в Манчестере с женой и двумя детьми. За победу в конкурсе талантов он получил 250 тысяч фунтов стерлингов (почти 26 миллионов рублей). Он думал, что если «случится худшее», его семья будет какое-то время обеспечена деньгами, которые он получил за победу в проекте.