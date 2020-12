Звезда телешоу рассказал о трагической смерти отца и брата

Звезда британского телешоу The Real Full Monty on Ice Джейк Квикенден (Jake Quickenden) рассказал о трагической смерти отца и младшего брата, которые умерли с разницей в четыре года. Об этом сообщает The Mirror.

Отец Джейка, Пол, скончался в 2008 году. Впервые ему стало плохо во время похода в кино. Мужчина вернулся домой, подозревая, что подхватил грипп. В течение следующего месяца у него не прекращались симптомы вирусного заболевания: у родителя был озноб и обильное потоотделение.

«Папа был слишком упрям, чтобы пойти к врачу, и постоянно твердил, что с ним все будет в порядке», — вспомнил Квикенден. В один момент семья все-таки уговорила отца сходить в клинику, где ему сделали несколько анализов. Медики поставили диагноз миелома — рак костного мозга. Химиотерапия не помогла, Пол скончался.

Спустя два года семья узнала о том, что брат Джейка, Олли, тоже серьезно болен. 19-летний юноша сделал анализы после того, как повредил колено во время игры в футбол. Оказалось, что у него остеосаркома — рак костей. Подросток скончался в том же году.

«Раковые заболевания отца и брата не были связаны. Просто не повезло, что у обоих были разные формы рака костей», — рассказал Квикеден. Он добавил, что после смерти близких впал в депрессию и стал злоупотреблять алкоголем.

У матери Джейка, Лизы, тоже диагностировали рак кожи за несколько лет до смерти ее мужа. Однажды она обнаружила шишку на ноге, но сразу проверилась у врача и удалила ее без химиотерапии.