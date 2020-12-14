Умерла 94-летняя звезда Instagram из России

В Магнитогорске умерла 94-летняя звезда Instagram Раиса Гладских. Как сообщает «Комсомольская правда», пожилая россиянка заразилась коронавирусом и скончалась от вызванной им пневмонии.

Информацию о смерти подтвердила ее внучка Елена Гладских. По словам родственницы, бабушка болела с ноября. «Она практически задохнулась из-за поражения легких», — рассказала женщина.

Раиса Гладских завела блог в Instagram около четырех лет назад. Пенсионерка публиковала фотографии и рассказывала жизненные истории. Это привлекло внимание пользователей, на нее были подписаны больше 14 тысяч человек.

Записи в блоге сопровождались хештегами #пенсия, #инстабабушка или #житьвкайф. Женщина регулярно отвечала на комментарии своих подписчиков. Они знали о тяжелом состоянии Гладских и писали ей слова поддержки. Под ее последним постом пользователи оставляют соболезнования.