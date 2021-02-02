Microsoft рассказала о последствиях «убийства» Windows 7

Прекращение поддержки Windows 7 вызвало череду обновлений на более современные ОС. Об этом сообщает издание Softpedia со ссылкой на материалы Microsoft.

В заявлении корпорации, связанном с публикацией квартального финансового отчета, отмечается успех новых операционных систем. По словам журналистов, Microsoft положительно оценивает востребованность Windows 10 после «убийства» устаревшей Windows 7. «В 2020 году рост доходов от продаж OEM-лицензий (Original Equipment Manufacturer) вырос на один процент, несмотря на высокие показатели предыдущего года», — отмечается в заявлении компании. При этом доходы от продаж лицензий Windows 10 конкретно в сегменте домашних пользователей выросли на 24 процента.

Материалы по теме Будущее, которое мы заслужили Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий Фантомные боли Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года

В корпорации рассказали, что увеличение продаж лицензий стало одним из последствий завершения цикла поддержки Windows 7 в начале 2020 года. Представители Microsoft спрогнозировали сохранение стабильного спроса на рынке персональных компьютеров в 2021 году. Также аналитики американской компании считают, что в игровом сегменте спрос будет очень высок, что связано с выходом приставок нового поколения Xbox Series X и S.

Журналисты заметили, что работавшие под управлением Windows 7 компьютеры в большинстве случаев подходят и для Windows 10. Однако для доступа к некоторым новым функциями ОС необходимо обновление ПК. Авторы заявили, что доля Windows 7 на рынке медленно снижается, хотя операционная система по-прежнему работает примерно на 20 процентах компьютеров, подключенных к экосистеме Windows.

Ранее журналисты заметили, что успех признанной устаревшей 14 января 2020 года Windows 7 связан с тем, что пользователи ОС не хотят платить за обновление до новой версии. В частности, 22 процента потребителей заявили, что выпущенная в 2009 году операционная система кажется им более простой и удобной, чем Windows 10.