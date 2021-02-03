Названы главные препятствия для повторного избрания Трампа

Главные препятствия для повторного избрания на пост главы государства экс-президента США Дональда Трампа — это процесс импичмента и угроза уголовного и административного преследования. Их назвали эксперты в беседе с РБК.

Если Трампа признают виновным две трети сенаторов, он может лишиться права на участие в следующих президентских выборах. Однако профессор права в Университете Колорадо Пол Кампос считает, что у сторонников импичмента не хватит голосов: 45 сенаторов проголосовали против преследования политика, а оставшихся 55 будет недостаточно. Для признания вины требуется 66 голосов, рассказал РБК профессор права в Юридической школе Бостонского колледжа Кент Гринфилд.

При этом Трамп в любом случае после ухода из Белого дома лишился юридического иммунитета, из-за чего у него увеличились риски столкнуться с уголовным и административным преследованием. Кампос напомнил, что, по данным The New York Times, с политиком связали около 30 уголовных и гражданских дел. Например, в штате Нью-Йорк расследуют возможные финансовые манипуляции Трампа, которые тот якобы совершал, чтобы платить меньше налогов. Экс-президента также обвиняют в домогательствах и попытках повлиять на исход выборов в штате Джорджия.

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«Трамп может рассчитывать на иммунитет за те поступки, которые совершил, будучи президентом. Платить любовницам за молчание еще на стадии предвыборной кампании — не то действие, на которое распространяется этот иммунитет», — считает Гринфилд.

Процесс импичмента начнется после 8 февраля. В резолюции содержится одна статья обвинения: подстрекательство к мятежу. Трамп стал первым в истории США президентом, которому дважды пытались объявить импичмент.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне.

6 января протестующие сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировали утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли.

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