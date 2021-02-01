Зятя Трампа номинировали на Нобелевскую премию

Зять и советник бывшего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер вместе со своим заместителем Ави Берковицем номинирован на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает Reuters.

Причиной номинации стала их роль в заключении так называемых «соглашений Авраама» между Израилем и арабскими странами.

На престижную премию зятя бывшего президента выдвинул юрист Алан Дершовиц, который защищал Трампа на первом слушании по импичменту. Дершовиц обладает полномочиями по выдвижению на премию, поскольку является профессором Гарвардского университета. Издание сообщает, что в своем письме Нобелевскому комитету Дершовиц допустил, что его номинация может быть спорной.

15 сентября Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали в Белом доме соглашение о мире. Согласно заключенным договоренностям, Абу-Даби и Манама признают государство Израиль, а власти страны в свою очередь приостанавливают распространение суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. В совместном заявлении страны объявили, что этот шаг позволит дальше двигаться к миру на всем Ближнем Востоке.

23 октября Израиль договорился о нормализации отношений с Суданом. А 10 декабря аналогичное соглашение было достигнуто с Марокко. В обоих случаях США также выступили в качестве посредников.