Организаторы «Евровидения» отказались от старого формата конкурса

Организаторы «Евровидения» отказались от идеи провести мероприятие в старом формате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу международного песенного конкурса.

«Конкурс песни "Евровидение" однозначно вернется в мае этого года, несмотря на пандемию, но в сложившихся обстоятельствах, к сожалению, невозможно провести мероприятие так, как мы привыкли», — привели в пресс-службе слова одного из организаторов состязания Мартина Остердаля.

Представители «Евровидения» также подчеркнули, что они сосредоточили внимание на сценарии проведения конкурса, который предполагает социальное дистанцирование и соблюдение эпидемиологических требований. Организаторы не исключили того, что музыкальные номера для шоу могут быть записаны заранее.

Ранее британский комментатор «Евровидения» Грэм Нортон рассказал, что конкурс обязательно проведут в 2021 году. Финал состязания запланирован на 22 мая.

«Евровидение-2020» было отменено в связи с пандемией коронавируса.