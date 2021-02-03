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Раскрыто отношение россиян к мату

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Почти каждый пятый житель России считает, что обсценная лексика обогащает русский язык. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру». В опросе приняли участие 3,5 тысячи граждан, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 40 процентов опрошенных россиян поддерживают цензуру в СМИ и литературе. Еще 41 процент респондентов заявили, что нейтрально относятся к такому надзору. Однако 19 процентов участников опроса уверены, что мат обогащает русский язык.

Согласно данным исследования, 71 процент россиян положительно относятся к запрету мата в социальных сетях.

В России с 1 февраля начал действовать законопроект, который обязывает соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом. Под запрет подпадают и публикации с матом. Согласно новому закону, соцсети, которые за сутки посещают более 500 тысяч пользователей из России, будут обязаны лично проводить мониторинг контента.

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