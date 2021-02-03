Модель снялась в стрингах верхом на слоне и подверглась критике в сети

Британская модель сфотографировалась с животным и подверглась критике со стороны подписчиков в соцсетях. На соответсвующие фото и комментарии обратили внимание в Daily Star.

Манекенщица Лисса Айрес (Lissa Aires) онлайн-платформы OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату, опубликовала фото с индонезийского острова Бали. Ее запечатлели верхом на слоне в бикини красного цвета с плавками-стрингами.

Поклонники обругали 29-летнюю знаменитость в комментариях под размещенными кадрами. «Оставь слона в покое», «Я не ожидал от тебя таких ужасных вещей», «Обязательно нужно было мучить бедного слона? Кошмар», «Какая же ты некрасивая», — высказывались пользователи сети.

Модель, в свою очередь, дала отпор фанатам, ответив на возмущенные послания. «Я купалась в бассейне и поэтому вышла сфотографироваться в купальнике. Я думаю, что люди предубежденно относятся ко мне из-за моих откровенных снимков», — подчеркнула Айрес.

В ноябре 2020 года модель Джессика Раст (Jessica Rast) попозировала голышом на слоне в лесу и была пристыжена в сети. На фотографии она лежит на животном без одежды вниз животом с вытянутыми вперед руками.