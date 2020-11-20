Модель попозировала голышом на слоне в лесу и была пристыжена в сети

Модель Джессика Раст (Jessica Rast) попозировала обнаженной на слоне во время путешествия на Бали и была обругана пользователями сети. На случившееся обратило внимание издание Daily Star.

По информации источника, девушка была настолько впечатлена природой острова, что решила устроить съемку голышом в диких условиях. На фотографии Раст лежит на животном без одежды вниз животом с вытянутыми вперед руками.

«Просто лесная фея. Мы все — часть природы, так что это естественно. Это искусство кажется вам оскорбительным? Лично для меня, все, что происходит (и мы сами), — это и есть искусство», — подписала публикацию знаменитость.

Кроме того, девушка пояснила, что во время фотосессии рядом с ней находились защитники животных и следили за безопасностью. Тем не менее подписчики модели негативно отреагировали на ее снимки и обвинили в пренебрежительном отношении к природе.

В марте популярные блогеры похвастались изоляцией на роскошной вилле на Бали во время пандемии коронавируса и были обруганы подписчиками. На размещенном фото пара сидит на диване и играет в видеоигры. «Вот так выглядит наша изоляция здесь», — подписал кадр мужчина. Фанаты знаменитостей возмутились постом и обругали их.