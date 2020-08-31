Туристка сняла себя голой на камеру на священном мосту и заинтересовала полицию

Туристка из Франции сняла себя голой на камеру во время посещения священного моста в Индии и заинтересовала полицию. О том, что женщине теперь грозит тюремный срок, сообщает Fox News.

По информации издания, ролик с обнаженной туристкой на мосту Лакшманджула через реку Ганг был снят до пандемии коронавируса, однако сотрудники правоохранительных органов узнали о нем позже.

На видео 27-летняя француженка пыталась прорекламировать ювелирные украшения собственного бренда без одежды. Когда местные власти узнали о съемке, они арестовали иностранку.

«Может быть во Франции такие вещи не считаются неприемлемыми. Но Ришикеш — святое место, а Лакшманджула — место, где индуистские боги Рам, его брат Лакшман и жена Сита пересекли Ганг», — заявил начальник отделения полиции.

Как уточняет источник, если женщину признают виновной, то ей грозит до трех лет тюремного заключения.

В августе в Таиланде неизвестная женщина разделась догола в одном из местных храмов и возмутила местных жителей своим поведением. На кадрах размещенного в сети ролика видно, как обнаженная туристка сидит на перилах буддийского храма с банкой пива в руках, бессвязно разговаривает с горожанами и громко кричит.