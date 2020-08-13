Женщина разделась догола в храме, закричала «Аллаху акбар» и попала на видео

dailymail

В Таиланде неизвестная женщина разделась догола в одном из местных храмов и возмутила местных жителей своим поведением. Произошедшее попало на видео, запись опубликовало Daily Mail.

На кадрах видно, как обнаженная туристка сидит на перилах буддийского храма с банкой пива в руках, бессвязно разговаривает с горожанами и громко кричит. Отмечается, что, в частности, слышно, как она несколько раз произносит «Аллаху акбар».

Инцидент произошел вечером в понедельник, 10 августа, в городе Чиангмай на севере страны. На место прибыли полицейские, они задержали пьяную женщину, выкрикивавшую оскорбления в адрес прохожих, и доставили ее в одну из ближайших психиатрических лечебниц.

Позднее стало известно, что задержанной оказалась 28-летняя приезжая Фарах Хак (Farah Haque), которая остановилась в местном общежитии. Предполагается, что врачи оценят ее психическое состояние.

16 января сообщалось, что в США женщина разделась догола и прогулялась обнаженной по зданию аэропорта. По информации местных СМИ, дебоширку задержали и, предположительно, отправили на психиатрическую экспертизу.

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