Женщина разделась догола в аэропорту и попала на видео

dailystar.co.uk

В США женщина разделась догола и прогулялась полностью обнаженной по зданию аэропорта. Произошедшее попало на видео, запись опубликовало Daily Star.

В ролике видно, как неизвестная идет по залу выдачи багажа, снимает с себя купальник на глазах у других пассажиров, бросает его на пол и продолжает идти голышом. За кадром слышно громкое пение. «Ей нехорошо», — говорит один из очевидцев.

Инцидент произошел в воздушной гавани в Майами в штате Флорида около полуночи в понедельник, 13 января. По информации издания, дебоширку задержали. Предполагается, что ее отправят на психиатрическую экспертизу.

13 февраля прошлого года аэропорт города Флоренс в штате Южная Каролина закрыли на два часа из-за голой женщины, которая бегала по взлетно-посадочной полосе. По словам сотрудников аэропорта, женщина в нижнем белье пробежала по асфальтированному участку аэродрома и скрылась в лесу.

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