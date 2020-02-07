Туристка разделась догола на склоне и прославилась

Путешественница разделась догола на горном склоне и прославилась в соцсетях. На это обратили внимание в Daily Star.

Стерр Кордес (Sterre Cordes) из Нидерландов опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографии из отпуска в Валь Торанс, французские Альпы. На одном кадре туристка без одежды стоит спиной к камере на балконе отеля и смотрит на трассы, на другом — поднимается на гору со сноубордом и шлемом в руках — тоже полностью обнаженной.

«Я обожаю кататься на сноуборде так же сильно, как солнце, пальмы и пляж. Это один из моих любимых видов спорта», — подписала Кордес свой пост.

Фото опубликовано @a.naked.girl

Снимки нидерландки стали вирусными, после их публикации на нее подписались 270 тысяч человек. Ранее Кордес размещала нудистские кадры, где она позирует в домашней обстановке или на фоне пейзажей. Девушка заявляет, что ей нравится ходить голой на природе.

В январе женщина разделась догола и прогулялась полностью обнаженной по зданию аэропорта в Майами. На опубликованном в сети ролике видно, как неизвестная идет по залу выдачи багажа, снимает с себя купальник на глазах у других пассажиров, бросает его на пол и продолжает идти голышом.

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