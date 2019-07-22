Туристка разделась догола и спрыгнула с моста на глазах у прохожих

viral ox / YouTube

Туристка разделась догола и спрыгнула с людного моста в португальском городе Порту. Видео происходящего публикует The Sun.

На кадрах девушка стоит у края моста Понти-ди-Дон-Луиш I. Сначала она снимает топ и бросает его в толпу собравшихся вокруг прохожих, а затем вместе с бельем снимает джинсы. После этого она ныряет с 45-метровой высоты в реку Дуэро. За происходящим наблюдают двое молодых парней, который стоят рядом с ней на помосте. Когда туристка совершает прыжок, на видео раздаются крики наблюдателей. В конце она благополучно выныривает из воды.

Личность туристки не установлена, однако предполагается, что она приехала из Бразилии.

Ранее в июле полиция поймала шестерых туристов в возрасте от 17 до 20 лет, которые купались голыми на тайском пляже Аонанг. Нарушители объяснили, что они выпили много алкоголя и им стало скучно, поскольку все бары были закрыты из-за национального буддистского праздника. Вместо вечеринки они решили поплавать голыми.

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