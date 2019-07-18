Туристы со скуки разделись на пляже и нарвались на полицию

Полиция поймала шестерых туристов в возрасте от 17 до 20 лет, которые купались голыми на тайском пляже Аонанг. Об этом сообщает The Tiger.

Местный житель заметил компанию нудистов и вызвал полицейских. По прибытии они велели купающимся вылезти из воды и одеться. Нарушителями оказались пять девушек и один парень. Впоследствии выяснилось, что туристы прибыли из Великобритании, Австралии, Испании и Японии.

Материалы по теме Снимите это немедленно Лучшие нудистские пляжи мира

Нарушители объяснили, что они выпили много алкоголя и им стало скучно, поскольку все бары были закрыты из-за национального буддистского праздника. Вместо вечеринки они решили поплавать голыми.

Иностранцы признали свою вину, выплатили штраф в размере 500 таиландских бат (16,6 доллара) с человека и пообещали впредь не повторять содеянное.

В июле россияне рассказали о своем отношении к нудистским пляжам в ходе исследования онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру». 34 процента опрошенных относятся к ним нейтрально, хотя сами их не посещают. Отношение еще 22 процентов нейтрально только в том случае, если нудистские пляжи огорожены. Отрицательно к пляжам для нудистов относятся 23 процента россиян. Они предпочитают обходить такие места стороной.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!