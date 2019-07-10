Выяснено отношение россиян к нудистским пляжам

Россияне рассказали о своем отношении к нудистским пляжам в ходе исследования онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру».

34 процента опрошенных относятся к ним нейтрально, хотя сами их не посещают. Отношение еще 22 процентов нейтрально только в том случае, если нудистские пляжи огорожены.

Отрицательно к пляжам для нудистов относятся 23 процента россиян. Они предпочитают обходить такие места стороной.

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Положительное отношение, в свою очередь, выразили 13 процентов, но признались, что сами их не посещают. Время от времени на такие пляжи ходят пять процентов респондентов, а еще три процента делают это регулярно.

В июле 2018 года эксперты составили рейтинг самых популярных и красивых нудистских пляжей, проанализировав отзывы туристов на сайте для путешественников TripAdvisor. Согласно оценкам пользователей, лидирующее место занял пляж Патара в Турецкой Ривьере.

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