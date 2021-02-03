Полицейского задержали за попытку обмануть россиянина на три миллиона рублей

В Ставропольском крае задержан заместитель начальника следственного отдела полиции по городу Кисловодску и двое его подельников, которые попытались обмануть россиянина на 3,4 миллиона рублей. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, потерпевший проходил по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями в коммерческой организации. Подозреваемые сообщили мужчине, что лично в отношении него планируют возбудить уголовное дело и, чтобы избежать этого, необходимо дать взятку.

Потерпевший согласился, и дальнейшая передача денег проходила уже под контролем сотрудников российских спецслужб. Оперативники немедленно задержали полицейского и его подельников сразу после того, как подозреваемый передал им требуемую сумму. Выяснилось, что уголовное дело и так должно было быть прекращено, однако мошенники решили нажиться на неведении потерпевшего и попытались провернуть аферу.

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос о помещении подозреваемых под стражу.

2 февраля сообщалось, что суд приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего главу управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергея Родионова за получение взятки.