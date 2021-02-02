Задержанного ФСБ главу налоговой службы российских регионов посадили на 8 лет

Суд приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего главу управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергея Родионова за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Экс-налоговик признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и в двух эпизодах получения незаконного денежного вознаграждения. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также Родионов должен заплатить штраф в 26 миллионов рублей.

Его задержали сотрудники ФСБ в ноябре 2019 года с поличным в кафе Архангельска. Оперативное видео опубликовано на YouTube-канале СКР.

На кадрах видно, как налоговик вынимает из внутреннего кармана пачку пятитысячных купюр. Силовики их раскладывают на столе и просвечивают специальным оборудованием.

Следствием и судом установлено, что Родионов с апреля по ноябрь 2019 года вымогал взятку у представителя коммерческой организации. Через посредника он получил 8,9 миллиона рублей в обмен на незаконные действия по снижению суммы штрафа по итогам налоговой проверки. Родионов также вымогал взятку у другой фирмы, заблокировав ее счета в банках.

В 2013 году налоговик получил 1,3 миллиона рублей от коммерсанта, который за счет взятки сумел избежать ответственности за налоговое правонарушение.