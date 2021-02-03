В США запретили все песни певца из-за использования расистского слова

Песни кантри-музыканта Моргана Уоллена были запрещены для воспроизведения на более чем 400 американских радиостанций после того, как появилось видео, в котором он произнес расистское слово. Об этом сообщает TMZ.

На видеозаписи, которая, по данным источника, была снята соседом Уоллена, 27-летний певец прощается с друзьями и называет одного из них «ниггером». Позже он принес свои извинения: «Мне очень стыдно и жаль».

«Я употребил неприемлемое и неуместное расистское оскорбление, о чем сильно жалею. Нет никаких оправданий для использования подобных слов. Я хочу искренне попросить за это прощения. Я обещаю исправиться», — передал он корреспондентам издания.

Одна из крупнейших американских радиосетей Cumulus Media уже дистанцировалась от звезды. «Мы просим немедленно удалить все композиции Моргана Уоллена из наших плейлистов без исключения», — говорится в директиве, разосланной более чем 400 радиостанциям корпорации. Песни Уоллена также были удалены из чартов стриминг-сервисов Spotify и Apple Music.

Морган Уоллен, чья карьера началась в американской версии шоу «Голос», в настоящее время является одним из самых успешных кантри-музыкантов. В течение последнего месяца его альбом Dangerous: The Double Album был на первом месте в музыкальных чартах США. Это первая с 2012 года пластинка в жанре кантри, которая в течение трех недель занимала первое место в списке Billboard.