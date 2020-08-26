Актер из «Очень странных дел» зачитал рэп со словом «ниггер» и разозлил фанатов

Американский актер Ноа Шнапп зачитал рэп со словом «ниггер» и разозлил фанатов. Ролик, на котором 15-летний артист исполняет песню Freak Friday Криса Брауна и Lil Dicky, был опубликован на YouTube.

Пользователей сети возмутило, что звезда «Очень странных дел» несколько раз произнес оскорбительное слово. В Twitter запустили хештег #noahschnappisoverparty («Вечерника Ноа Шнаппа окончена»).

«В заключение могу сказать, что белые мужчины все еще отстой», — написала пользовательница с ником jewelsntgo. «Этот мальчишка действительно 16 раз произнес слово "ниггер", вдохнув полной грудью», — возмутился юзер cvstaecollins.

Позднее Шнапп объяснился в своих Instagram-stories. Он заявил, что фанатам послышалось слово «ниггер» и отметил, что пропел в ролике слово neighbour, которое переводится на русский язык как «сосед». Артист подчеркнул, что никогда бы не позволил себе использовать оскорбительные слова в отношении темнокожих людей. «Я понимаю, почему это посчитали оскорбительным, и мне жаль», — написал артист.

В июне сценарист исторической драмы «12 лет рабства» Джон Ридли назвал режиссера Квентина Тарантино расистом за употребление персонажами его фильмов слова «ниггер». Он посчитал использование «слова на букву "н" болезненным и приводящим в бешенство».