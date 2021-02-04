Девушка раскрыла секрет идеальных селфи в зеркале и удивила подписчиков

Блогерша поделилась секретом идеальных селфи в зеркале и удивила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Кара Дель Торо (Kara Del Toro) заметила, что фотографии Instagram-моделей, сделанные в зеркало, выглядят «слишком идеально». «Зеркала слишком чистые, на них нет ни единого пятнышка. Создается впечатление, что в их квартирах зеркала стоят на каждом шагу. Такое чувство, что они расположены в самых удачных местах для фото и с самым выгодным освещением», — сказала девушка.

Выяснилось, что на самом деле манекенщицы фотографируют не свое отражение. По словам Торо, они используют специальный трюк, благодаря которому у них получаются качественные снимки, имитирующие кадры в зеркале. Так, для этого девушки устанавливают телефон на штатив перед собой и ставят на таймер, чтобы успеть занять нужную позу, а второй гаджет держат в руках в качестве реквизита, создавая иллюзию селфи в зеркале.

Лайфхак удивил подписчиков Торо и они выразили свое недоумение в комментариях. «О боже мой, это все меняет! Спасибо!», «Ты просто изменила мою жизнь», «Теперь я чувствую себя так, будто мне солгали», «Нужно купить второй телефон», «Меня обманули, одурачили, ввели в заблуждение!» — писали они.

В августе 2020 года специалисты раскрыли процент применяющих фотошоп на каждом селфи женщин. Согласно полученным данным, свои селфи для Instagram ретушируют четверть респонденток. Примечательно, что среди девушек в возрасте до 24 лет это число увеличивается вдвое: положительный ответ дали 51 процент молодых пользовательниц.