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Пентагон рассмотрит расположение своих военных по всему миру

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Ллойд Остин
Ллойд Остин
Фото: Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что министерство заново рассмотрит расположение своих военных по всему миру. Его слова передает РИА Новости.

Как пояснил Остин, Пентагон проведет обзор глобального позиционирования вооруженных сил, их присутствия, ресурсов, стратегии и миссий. В ходе него американская сторона будет советоваться со своими союзниками и партнерами, добавил он. При этом глава ведомства не стал уточнять, возможны ли какие-то конкретные изменения в этой сфере.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты передумали выводить свои войска из Германии. Это решение продолжит политику администрации Джо Байдена по отмене ключевых решений бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

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