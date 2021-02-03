США передумали выводить войска из Германии

Соединенные Штаты передумали выводить свои войска из Германии. Об этом сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на главу Европейского командования ВС США Тода Уолтерс.

По словам генерала, Пентагон в настоящий момент приостановил подготовку к выводу войск. Новый глава ведомства, Ллойд Остин, уже приступил к тщательному пересмотру плана по редислокации американских военнослужащих в другие страны Европы, предложенного предыдущей администрацией.

29 июля 2020 года тогдашний министр обороны США Марк Эспер сообщил, что Пентагон выведет из Германии около 11,9 тысячи расквартированных там военнослужащих, а также перенесет штаб Европейского командования ВС США в Бельгию. По изначальному плану, из перемещаемых военных около 5,6 тысячи должны были отправиться в другие страны НАТО, а еще 6,4 тысячи — вернуться в США и находиться в Европе на ротационной основе.

Отказ от вывода американских военнослужащих из Германии продолжит политику администрации Джо Байдена по отмене ключевых решений бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. В частности, в первый свой день на посту Байден остановил строительство стены на южной границе, приостановил депортацию нелегальных мигрантов на ближайшие 100 дней и отменил запрет на въезд в страну гражданам некоторых мусульманских стран, введенный Трампом.