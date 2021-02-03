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США передумали выводить войска из Германии

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Фото: Michaela Rehle / Reuters

Соединенные Штаты передумали выводить свои войска из Германии. Об этом сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на главу Европейского командования ВС США Тода Уолтерс.

По словам генерала, Пентагон в настоящий момент приостановил подготовку к выводу войск. Новый глава ведомства, Ллойд Остин, уже приступил к тщательному пересмотру плана по редислокации американских военнослужащих в другие страны Европы, предложенного предыдущей администрацией.

29 июля 2020 года тогдашний министр обороны США Марк Эспер сообщил, что Пентагон выведет из Германии около 11,9 тысячи расквартированных там военнослужащих, а также перенесет штаб Европейского командования ВС США в Бельгию. По изначальному плану, из перемещаемых военных около 5,6 тысячи должны были отправиться в другие страны НАТО, а еще 6,4 тысячи — вернуться в США и находиться в Европе на ротационной основе.

Отказ от вывода американских военнослужащих из Германии продолжит политику администрации Джо Байдена по отмене ключевых решений бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. В частности, в первый свой день на посту Байден остановил строительство стены на южной границе, приостановил депортацию нелегальных мигрантов на ближайшие 100 дней и отменил запрет на въезд в страну гражданам некоторых мусульманских стран, введенный Трампом.

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