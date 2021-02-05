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Помпео раскритиковал внешнюю политику Байдена

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Майк Помпео
Майк Помпео
Фото: Maria Grazia Picciarella / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывший госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал речь о внешней политике, с которой ранее выступил президент США Джозеф Байден. Помпео усомнился в том, что Штатам стоит возвращаться к решениям времен президентства Барака Обамы, в эфире телеканала FOX.

Критику вызвало заявление Байдена о том, что «Америка вернулась». «Вернулась к чему? К тому моменту, когда ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ — прим. «Ленты.ру») контролировала в Сирии халифат размером с Британию? Надеюсь, нет. [Бывший] президент [Дональд] Трамп и наша команда покончили с этим», — заявил Помпео.

Он также напомнил, что до того, как президентом стал Трамп, Китай «делал, что ему вздумается» с США и лишал работы миллионы американцев в Канзасе, Южной Каролине и других штатах.

Кроме того, отметил Помпео, в политику Барака Обамы входило «относиться к террористам в Иране как к друзьям и выдавать им 150 миллионов долларов наличными». «Я не думаю, что американский народ может позволить себе еще восемь лет политики Барака Обамы», — заключил политик.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Джо Байден пересмотрит отношения с Китаем. «Все шаги, которые были предприняты предыдущей администрацией, в настоящее время пересматриваются с точки зрения нашего подхода к национальной безопасности», — заявила Псаки. Таким образом, под пересмотр попала, в частности, торговая сделка с Китаем, заключенная бывшим президентом Дональдом Трампом.


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