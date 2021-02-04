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Байден назвал главного конкурента США

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: TOM BRENNER / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что главным конкурентом для новой администрации Штатов является Китай. Об этом он заявил во время своего выступления в Государственном департаменте, передает ТАСС.

Байден отметил, что США сталкиваются с «надвигающимся авторитаризмом» и растущими амбициями КНР. Он также добавил, что тем не менее администрация Соединенных Штатов готова к сотрудничеству с Китаем, если это будет соответствовать ее интересам. Он подчеркнул, что Китай является «нарушителем» в сфере экономики.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Джо Байден пересмотрит отношения с Китаем. «Все шаги, которые были предприняты предыдущей администрацией, в настоящее время пересматриваются с точки зрения нашего подхода к национальной безопасности», — заявила Псаки. Таким образом, под пересмотр попала, в том числе, торговая сделка с Китаем, заключенная бывшим президентом Дональдом Трампом.

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