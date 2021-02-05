Девушка облила спящего возлюбленного кипятком и похвасталась этим на видео

Американку Алексис Сайкс (Alexis Sykes) арестовали после того, как она облила своего спящего парня кипятком и записала это на видео, чтобы похвастаться перед подписчиками. Неизвестно, по каким причинам девушка так поступила, сообщает Daily Herald.

Инцидент произошел 2 января, однако СМИ распространили информацию о нем только спустя месяц. По данным полиции, 22-летняя Сайкс вылила кастрюлю с кипятком на своего возлюбленного, пока он спал на диване в их общей квартире. Позже она разместила ролик на своей странице в Snapchat.

«Я чувствую себя плохо, потому что он получил ожоги второй и третьей степени от лица до пояса. Его везут в ожоговый центр, ну да ладно», — подписала видео девушка, добавив к тексту пожимающий плечами смайлик.

Стражи правопорядка отметили, что Сайкс спрятала от возлюбленного ключи от его автомобиля, когда тот сказал ей, что с его рук слезает кожа. В конце концов он получил ключи и самостоятельно поехал в больницу. Оттуда его перевели в ожоговое отделение другого медицинского учреждения, где сделали пересадку кожи и залечили оставшиеся ожоги.

Сайкс арестовали 19 января. Ее обвиняют в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах и в двух эпизодах домашнего насилия. Девушке грозит до 30 лет тюремного заключения.