Девушки оказались под угрозой предстать раздетыми перед пользователями сети

TikTok-блогерш предупредили об опасности, которую таит в себе новый «силуэт-челлендж». Как сообщает The Sun, девушки оказались под угрозой предстать раздетыми перед пользователями, так как фильтр, используемый в таких роликах, можно убрать.

Суть челленджа заключается в том, чтобы сначала показать себя в обычной одежде, а затем выключить свет и принять сексуальную позу, стоя в дверном проеме таким образом, чтобы зрители могли увидеть силуэт. При этом во второй части используется специальный фильтр, который затемняет очертания фигуры и имитирует красный свет.

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Издание отмечает, что челлендж получил вирусную популярность в социальной сети: ролики с хештегом #silhouettechallenge в TikTok посмотрели более 230 миллионов раз.

Однако фотограф Кай Ли (Kai Lee) предупредила пользовательниц о том, что подобные ролики могут таить в себе опасность. По ее словам, любой человек может с легкостью снять фильтр, используемый в челлендже, и получить оригинал видео. «Если вы надели лифчик и трусы или если вы голая, что бы вы ни сделали до монтажа, просто знайте, что вернуть видео к оригиналу очень легко», — сказала Ли.

Для этих целей, по данным издания, на YouTube существует множество обучающих видео. В них объясняют, как убрать красный фильтр и увидеть неотредактированный ролик.

Ранее сообщалось, что в TikTok появился новый опасный тренд: его участники делали свои зубы ровнее с помощью пилки для ногтей. Блогеры утверждали, что этот способ помог из сэкономить на услугах стоматолога, однако доктор Бенджамин Винтерс (Benjamin Winters) предупредил, что, если удалить слишком много эмали, можно повредить нерв.