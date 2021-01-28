Блогерша показала способ получить доступ к аккаунту возлюбленного

TikTok-блогерша margauxrita_ показала способ, с помощью которого девушка может получить доступ к аккаунту возлюбленного в Instagram. Таким образом можно проверить бойфренда на верность и узнать, не переписывается ли он с кем-то втайне от партнерши. Видео набрало почти 200 тысяч просмотров.

По ее словам, лайфхак работает, если у девушки есть доступ к почте, к которой привязан аккаунт возлюбленного. Блогерша посоветовала ввести логин на странице входа в Instagram, а затем нажать кнопку «Забыли пароль». После этого нужно будет указать почту, чтобы соцсеть прислала временный пароль.

C помощью этого письма девушка сможет зайти в аккаунт бойфренда и читать его сообщения. Его необходимо переслать себе и удалить из почты возлюбленного, чтобы он не узнал обо всем, заметила margauxrita_.

Ранее 28-летняя блогерша и модель Пейдж Вулен (Paige Woolen) рассказала, что решила помочь девушкам проверить их партнеров на верность. В результате она разочаровалась: некоторые мужчины оказались готовы к измене.