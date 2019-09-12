Мужчину в прямом эфире проверили на верность с помощью эротического танца

Ведущие шоу Kyle and Jackie O на австралийском радио KIIS FM проверили в эфире на верность пару Ника и Джеммы. Видеозапись фрагмента программы опубликована в Instagram-аккаунте шоу.

Для проверки создатели передачи закрепили на Нике пульсометр. Согласно условиям испытания, для Ника сначала должна была станцевать его девушка, а затем — незнакомка. Если пульс Ника во втором случае превысит показатель, который был во время танца его девушки, незнакомка получает тысячу долларов (65 тысяч рублей). В противном случае денежный приз уходит паре.

Когда Джемма танцевала для Ника, его сердцебиение достигло показателя 140 ударов в минуту. Затем к мужчине вышла незнакомка, которая исполняла танец на коленях у австралийца полуобнаженной. Однако Ник сумел сохранить спокойствие: частота его сердцебиения составила 132 удара в минуту.

Джемма призналась, что была больше рада тому, что ее бойфренд выдержал испытание, чем денежному призу. Ник рассказал, что в момент танца незнакомки не думал о чем-то другом, а старался оставаться спокойным, ровно дышать и расслабляться.

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