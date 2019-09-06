Телеведущая стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы денег

Британская телеведущая Хелен Скелтон (Helen Skelton) стала жертвой мошенников и потеряла крупную сумму денег. Об этом пишет Mirror, ссылаясь на очередной выпуск телешоу Lorraine, в эфире которого Скелтон рассказала о своей истории.

По словам ведущей, злоумышленники позвонили ей, когда она присматривала за своими детьми. «Они говорили от имени банка, сказали, что кто-то производит подозрительные действия с моим счетом», — вспомнила Скелтон. Она призналась, что преступники задали ей пару вопросов, и спустя неделю с ее счета исчезли 70 тысяч британских фунтов (5 миллионов 696 тысяч рублей).

Хелтон считает, что каждый может оказаться в подобной ситуации, и поэтому решила снять программу о мошенниках для телеканала ITV. «Это происходит каждый день, и я говорю не только о бабушках. Люди стесняются об этом рассказывать. Надеюсь, моя передача поможет людям избегать таких ситуаций», — заявила ведущая.

Ранее российская телеведущая Елена Малышева пригрозила божьей карой мошенникам, которые наживаются на ее имени. По словам ведущей, она обратилась в полицию, и злоумышленников ждет «незабываемая встреча» с сотрудниками правоохранительных органов.

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