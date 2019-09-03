Любители порно устыдились и заплатили мошенникам тысячи долларов

Несколько пользователей сети стали жертвами хакеров-шантажистов, которые угрожали жертвам распространением их интимных роликов. Как сообщает BleepingComputer, мошенникам удалось получить от обманутых юзеров несколько тысяч долларов.

Преступники утверждают, что действуют от лица хакерской организации ChaosCC (Chaos Computer Club). В распространяемых ими письмах утверждается, что компьютер жертвы заражен трояном. С его помощью им якобы удалось записать жертву на видео во время просмотра порносайтов.

В теме послания злоумышленники указывают: «Уведомление безопасности. Кто-то имеет доступ к вашей системе». Они предлагают получателю заплатить им 700 долларов в биткоинах, заявляя, что в противном случае они отправят компрометирующее видео всем контактам юзера. Несколько пользователей поверили мошенникам и отправили им требуемую сумму.

Эксперты в области кибербезопасности заявили, что любые рассылки подобного содержания являются мошенническими: преступники преследуют цель запугать адресатов, пользуясь их чувством стыда. Они рекомендуют помечать такие письма как спам и немедленно удалять их.

Ранее стало известно, что хакер-шантажист, вымогавший деньги у посетителей порносайтов, получил шестилетний тюремный срок. Его доход составил как минимум 700 тысяч фунтов стерлингов (более 56 миллионов рублей по текущему курсу).

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