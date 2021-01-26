Вирусное видео помогло блогерше спасти отца

Американка Кэт Даунер (Kat Downer) опубликовала в TikTok видео и попросила помочь спасти ее отца. В результате ролик стал вирусным, а пользователи сети перевели блогерше на лечение в три раза больше, чем было необходимо.

Даунер рассказала, что три года назад ее отец пережил обширный инсульт, после которого не мог ни ходить, ни говорить, ни есть. 79-летний мужчина провел несколько недель в коме, затем его перевели в реабилитационный центр. Однако страховки хватило ненадолго, поэтому отца блогерши отправили в дом для престарелых.

Даунер и ее мать навещали отца каждый день и старались делать все, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение его состояния. В 2020 году они узнали о процедуре, которая могла бы помочь отцу восстановиться, однако курс лечения, стоивший девять тысяч долларов (около 680 тысяч рублей), пришлось прервать из-за коронавируса.

В ролике блогерша также сообщила, что в итоге они с матерью решили забрать отца домой: женщины посчитали, что невозможность видеться с близкими негативно влияет на его состояние. Однако для этого дома необходимо множество специального оборудования, а сам отец все еще нуждается в медицинских процедурах. Даунер поделилась своей проблемой в TikTok и запустила сбор средств на краудфандинговой платформе GoFundMe. В итоге вместо девяти тысяч долларов, которые она надеялась собрать, она получила в три раза больше: почти 30 тысяч долларов.

«Я не ожидала, что видео произведет такой эффект. Когда оно набрало 20 миллионов просмотров, я подумала: "Что за черт! Не понимаю"», — поделилась Даунер. Она также заверила, что не надеялась, что столько людей откликнется на ее просьбу.