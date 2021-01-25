Скандальная блогерша пообещала съесть свою собаку в прямом эфире

Скандальная блогерша Бриттани Джонсон (Brittany Johnson), которая была забанена в TikTok и Instagram, вернулась в социальные сети и пообещала съесть свою собаку в прямом эфире. Об этом сообщает Daily Dot.

На опубликованном в Facebook ролике девушка сказала, что купит себе «миленького маленького щенка». «Если он тоже умрет, я съем его в прямом эфире для вас, ребята», — заявила блогерша.

На следующем видео Джонсон взяла флакон духов и распылила их на своего недавно приобретенного питомца. В какой-то момент она сказала: «Не могу дождаться, когда подожгу тебя». Пользователи Twitter, увидевшие жестокое обращение с щенком, пригрозили обратиться в полицию.

Неизвестно, чем закончилась история, и выполнила ли блогерша свое обещание. Спустя несколько дней Джонсон выпустила ролик, в котором она танцует с щенком на коленях. Однако невозможно определить, когда видео было записано.

Джонсон уже неоднократно попадала в скандалы. Однажды она утверждала, что наняла 30-летнего мужчину, который должен был изнасиловать блогершу Чарли Д’Амелио (Charli D'Amelio). Она также хвасталась тем, что передавала венерические заболевания своим мужчинам, чтобы те заражали своих партнерш.