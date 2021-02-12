Истязавшую щенка ради славы блогершу арестовали

Американку Бриттани Джонсон (Brittany Johnson), известную в сети как Lovely Peaches, арестовали по подозрению в жестоком обращении с домашним питомцем — шестимесячным джек-рассел-терьером по кличке Макс. Как сообщает New York Post, она издевалась над псом ради славы и рассчитывала привлечь больше подписчиков.

На 20-летнюю блогершу пожаловались в полицию ее подписчики в социальных сетях. Увидев сторис, в котором Джонсон наносит вред животному, они позвонили в службу экстренной помощи. Полицейским также предоставили видео истязаний, на которых блогерша пинает и душит щенка, говорится в отчете правоохранителей.

В конце января Lovely Peaches сообщила в Instagram, что шестимесячный пес умер. В комментариях под постом ее подписчики заявили, что она довела животное до смерти. Незадолго до этого девушка распылила в глаза питомцу духи и грозилась съесть его в прямом эфире.

Джонсон (жительница Луизианы) задержали в отеле штата Джорджия. Местный окружной суд заключил девушку под стражу, однако позже ее освободили под залог в размере 2,5 тысячи долларов. Сообщается, что ее щенка передали в службу по надзору за животными. До завершения дела Джонсон запрещено держать у себя каких-либо животных или ухаживать за ними.

На аккаунт Lovely Peaches в Instagram подписаны 147 тысяч человек. Еще 99,6 тысячи пользователей следят за ней на YouTube.