Кадр из сериала «Друзья» помог вывести популярную блогершу на чистую воду

Подруга популярной блогерши рассказала, как вывела на чистую воду приятельницу, которая регулярно крадет контент у других, и, немного редактируя, выдает за свой. Она прислала ей кадр из сериала «Друзья», запостив который, женщина лишилась доверия подписчиков. Историей разоблачения приятельница поделилась на Reddit.

По словам рассказчицы, ее подруге за 40, и она мнит себя очень популярной матерью-инфлюенсером. Такого статуса она добилась благодаря тому, что ворует мысли на актуальные темы у других, считает подруга. Она призналась, что отчасти завидует ей, однако действительно считает поведение подруги отвратительным, поскольку блогерша пытается выдавать себя за ту, кем не является.

В один из дней женщина решила подшутить над подругой и в рамках Hidden Cat Challenge прислала ей фото квартиры Моники из «Друзей». «Клянусь, ты никогда не найдешь на этом фото кота», — подписала снимок пользовательница.

Инфлюенсерша не узнала кадр из сериала и опубликовала фото как собственное на своей странице в соцсетях. Кроме того, она сопроводила снимок выдуманной историей о живущем в этой квартире коте. На вопрос приятельницы, зачем она выдумала пост, женщина ответила, что ей нужен контент, а о подлоге «никто никогда не узнает».

Однако подписчики блогерши быстро ее разоблачили, после чего ей пришлось удалить пост, а затем отключить комментарии к остальным публикациям во всех соцсетях. В произошедшем конфузе инфлюенсерша обвинила подругу.