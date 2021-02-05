Канада запретила круизным лайнерам заходить в свои воды до следующего года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр транспорта страны Омар Альгабра, передает РИА Новости.

Уточняется, что ограничения действуют до 28 февраля 2022 года. Под них подпадают круизные суда с более чем 100 пассажирами на борту. Кроме того, небольшим прогулочным судам запрещено появляться в арктических водах Канады. Исключение сделано для водного транспорта канадцев на крайнем севере.

Помимо этого, власти посоветовали гражданам Канады воздержаться от путешествий на круизных лайнерах за пределами страны.

С начала пандемии вспышки коронавируса неоднократно происходили на круизных судах в разных частях мира. Одной из первых стала ситуация с круизным лайнером Diamond Princess. Всего на судне находились 3,7 тысячи пассажиров, включая 24 россиян. Опасное заболевание было выявлено у 705 человек.