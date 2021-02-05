Ведущий прогноза погоды прыгнул в море и вытащил на берег труп

Ведущий прогноза погоды на австралийском телеканале Channel Nine Люк Брэднэм (Luke Bradnam) увидел утопающего в море и бросился в воду сразу после окончания прямого эфира. Об этом сообщает Daily Mail.

Брэднэм подумал, что замеченный им серфингист тонет, и поспешил на помощь. Подобравшись к нему поближе, телеведущий понял, что перед ним труп. В интервью журналистам он рассказал, что был шокирован, потому что впервые в жизни увидел мертвеца вблизи.

«Я даже не знал, смогу ли я доплыть, потому что порвал мышцу плеча в спортзале на этой неделе, а моя рука должна была быть перевязана», — рассказал синоптик. Однако он смог не только доплыть, но и помочь находившимся рядом спасателям вытащить тело на берег.

Утонувшим серфингистом может быть 32-летний британец Джейк Джейкобс (Jake Jacobs), который пропал на том же участке побережья вечером 4 февраля. В последний раз его видели заходящим в воду с 29-летней спутницей, чье тело позже обнаружили в океане.

Ранее ведущая прогноза погоды из США Элла Дорси (Ella Dorsey) пожаловалась на угрозы в свой адрес после того, как на несколько минут прервала прямой эфир престижного турнира по гольфу «Мастерс» ради предупреждения о торнадо.