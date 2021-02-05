В России предложили ограничить экспорт древесины

Минпромторг предложил ограничить экспорт древесины и древесно-стружечных плит (ДСП) и включить их в перечень товаров, важных для внутреннего российского рынка. Соответствующий документ размещен на федеральном правовом портале проектов нормативных правовых актов, передает РБК.

Предполагается, что ограничения коснутся также древесины в виде щепок или стружки хвойных пород. Как пояснили в Минпромторге, предложение обусловлено значительным ростом экспорта ДСП ‎и снижением их доли на внутреннем рынке. Такая ситуация негативно влияет на мебельную промышленность, где этот тип продукции используется.

Повышенный спрос на мебель наблюдается с сентября прошлого года и связан с вынужденным простоем производств весной 2020 года из-за пандемии коронавируса, отмечают авторы документа. Как следствие, мебельные производства увеличивают потребление ДСП, а на внутреннем рынке наблюдается дефицит продукта. При этом производство древесно-стружечных плит уменьшилось на 1,5 процента по сравнению с 2019 годом, а экспорт увеличился на 15,8 процентов.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на участников мебельной отрасли сообщил, что стоимость каркасной мебели для конечных потребителей в России в среднесрочной перспективе может вырасти на 15 процентов. Удорожание произойдет из-за возникшего в стране дефицита древесно-стружечных плит (ДСП) и плит из мелкодисперсной фракции (МДФ).