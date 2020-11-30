Мебельная отрасль в России оказалась на грани выживания

Беспрецедентные меры господдержки строительной отрасли помогли нарастить ввод жилья в России, но в конечном итоге привели лишь к росту стоимости квадратного метра. При этом смежные отрасли, в частности мебельная, оказались не в лучшем положении. Об этом говорится в сообщении Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности (АМДПР), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Логично было бы предположить, что некоторое оживление произойдет и в смежных отраслях, например, в мебельной промышленности, — отмечается в сообщении. — Ведь если люди покупают жилье — как первичное, так и вторичное, то следующим шагом идет обустройство новой квартиры для комфортной жизни. Однако в этот раз строительство не стало драйвером роста для смежников, деньги государства и покупателей дальше стройплощадок не пошли».

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Мебельщики указывают, что падение объемов производства мебели за первые десять месяцев 2020 года составило 2,5 процента, несмотря на ажиотажный спрос летних месяцев. В целом в 2020-м ожидается более значительное снижение объемов продаж предметов обстановки. Больше всех пострадали сегменты кухонной и корпусной мебели (шкафы, тумбочки для гостиных и спален), производство которых сократилось более чем на 20 процентов.

Еще один ярко проявившийся после локдауна негативный тренд — снижение среднего чека покупки мебели на 12–15 процентов, подсчитали в АМДПР. Там ожидают, что маржинальность в отрасли в этом году снизится до одного процента, в лучшем случае — до двух процентов. «Крупные предприятия смогут выжить, малые и средние — нет, массовое выбытие таких компаний с рынка мы уже видим. Мебельная отрасль сейчас стоит на грани выживания», — заключают в организации.

Российские мебельщики считают, что помочь им могло бы изменение критериев стандартного жилья, а именно добавление в них требования о чистовой отделке и минимальной меблировке. Это позволило бы покупателям включать стоимость обстановки и косметического ремонта в ипотечный кредит и стимулировало бы спрос на мебель и строительно-отделочные материалы.

Ранее в ноябре россиян предупредили, что мебель из древесно-стружечной плиты (ДСП) может быть как безопасной, так и «ядовитой». При выборе мебели или самостоятельном ее изготовлении из готовых комплектующих эксперты рекомендовали выбирать ЛДСП, то есть ламинированную ДСП.

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