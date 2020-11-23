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Россиян предупредили о «ядовитой» мебели из ДСП

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Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Мебель из древесно-стружечной плиты (ДСП) может быть как безопасной, так и «ядовитой». Об этом россиян предупредила руководитель проектов по развитию компетенций «Леруа Мерлен» Марина Лапа, ее слова приводит РИА Новости.

Лапа сообщила, что важно уметь выбирать мебель из такого материала.

Специалист напомнила, что ДСП изготавливают из древесных опилок и стружек, пропитанных связывающим веществом — формальдегидными смолами. Древесные плиты подразделяют на два класса эмиссии формальдегида — Е1 и Е2 — в зависимости от выделения формальдегида в воздух. Первый, Е1, отличается экологической чистотой, показатель эмиссии формальдегида у него значительно ниже, чем у Е2.

«При выборе мебели или самостоятельном ее изготовлении из готовых комплектующих мы рекомендуем ЛДСП, то есть ламинированную ДСП. Для такого покрытия используется специальная полимерная пленка, которая предотвращает эмиссию формальдегида, так как выделяться он может только через необработанные поверхности», — предостерегла эксперт.

Обработанная мебель становится более устойчивой к влаге и колебаниям температур, подчеркнула Лапа. Также эксперт предупредила, что при самостоятельном изготовлении полки или шкафа из ЛДСП, нужно обязательно закрыть все открытые торцы кромочной лентой.

В начале ноября москвичка приобрела предметы мебели в квартиру на 16,855 миллиона рублей, но заказ так и не получила. Она заказала мебель у дизайнера, отдала ему деньги, однако спустя год так и не получила заказ, после чего обратилась в полицию.

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