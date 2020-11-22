В Госдуме отреагировали на сообщения о росте цен на услуги ЖКХ в 2021 году

Рост цен на услуги ЖКХ в России более чем на четыре-шесть процентов невозможен, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. Так он отреагировал на сообщения о росте цен в 2021 году, пишет Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

«Такой высокий рост невозможен, — заявил Пахомов. — Сегодня все тарифы в целом растут с предельным индексом не выше инфляции, но это не значит, что они всегда растут на индексы инфляции. В любом случае, я знаю позиции и Минстроя, и правительства — минимизировать рост тарифов и в этом году, и в следующем. Я уверен, что он будет ниже инфляции».

Депутат отметил, что в настоящий момент говорить о некоем «мегаросте» невозможно и «по сути это законодательно запрещено».

В свою очередь, председатель комиссии по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Галина Хованская назвала сообщения о росте тарифов слухами.

«У нас есть предельные индексы, которые ограничивают этот рост. Они прописаны в Жилищном кодексе. Устанавливает их федеральный уровень. Конкретно уже цифры определяет каждый субъект Российской Федерации, а комментировать слухи я не хочу», — сказала она.

Ранее эксперты предсказали россиянам рост цен на ЖКХ в 2021 году. По мнению директора Организации народного контроля Натальи Чернышевой, обычно тарифы повышаются примерно на четыре-шесть процентов, но в следующем году ресурсоснабжающие компании могут добиваться повышения на больший процент, чтобы покрыть убытки от 2020 года. По подсчетам генерального директора ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергея Минко, в российских регионах повышение составит от 3,4 до 6,4 процента.